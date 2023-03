Video a sfondo erotico nel cellulare, denunciata la maestra che ha sequestrato il telefono

Video a sfondo erotico nel telefono di una bambina di quarta elementare, telefono che è stato sequestrato dalla maestra che però è stata denunciata per violenza privata dai genitori della piccola.

E’ accaduto in una scuola del capoluogo pontino ad aprile 2021 quando la ragazzina ha portato in classe un cellulare con l’intenzione di registrare la lezione dell’insegnante. Quest’ultima però se ne è accorta e ha tolto il telefono all’allieva essendone vietato l’uso in classe. Ma ha anche deciso di verificare il contenuto del cellulare e ha trovato alcuni video a sfondo erotico “non idonei” per una bambina di quella età cosi ha consegnato il dispositivo alla dirigente scolastica per poi fare anche una segnalazione alla polizia postale. L’iniziativa non è piaciuta ai genitori della bambina che hanno denunciato la maestra per violenza privata.

Al termine dell’indagine il pubblico ministero Giuseppe Bontempo ha depositato una richiesta di archiviazione del caso ma il papà e la mamma della piccola si sono opposti e ora la decisione è nelle mani del giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Giorgia Castriota davanti alla quale questa mattina è stato discusso il caso. La termine dell’udienza il magistrato si è riservato di decidere se archiviare oppure no.