Il temporale sorprende i bagnanti al mare: lunghe code verso Latina

Doveva essere una tranquilla domenica di mare, l'ultima del mese di agosto. Invece il maltempo ha sorpreso i tanti bagnanti che affollavano questa mattina il litorale di Latina. Il peggioramento delle condizioni meteo era stato ampiamente annnciato ma il sole delle prime ore della mattina ha spinto cittadini e famiglie verso la spiaggia. Nella tarda mattinata però il vento ha spinto le nuvole fino alla costa e l'improvviso temporale ha costretto i bagnanti a lasciare in fretta la spiaggia.

In molti temevano un temporale violento come quelli dei giorni scorsi e in pochi minuti si è scatenato un fuggi fuggi verso la città. Le auto incollonate hanno in breve tempo paralizzato il traffico sul lungomare e su via del Lido fino al ponte della Pontina.