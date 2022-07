Tentata rapina in piena notte: due persone armate aggrediscono un uomo che rientrava a casa

Stava rientrando a casa, nel quartiere Q4, quando si è trovato di fronte due individui armati che lo hanno minacciato tentando di rapinarlo. Tutto è accaduto nel cuore della notte, in via Paganini. Vittima dell'aggressione è il titolare di un locale del capoluogo, aggredito da due uomini armati uno di coltello e uno di pistola, entrambi con il volto coperto.

Alcuni residenti della palazzina sono stati svegliati dalle urla e dalle richieste di aiuto. Il ragazzo ha reagito all'aggressione e le sue grida hanno richiamato l'attenzione dei condomini. La reazione ha quindi messo in fuga i due malviventi, scappati a mani vuote a bordo di un'auto di colore scuro in direzione della Pontina. Questo è quanto la vittima, sotto shock per l'accaduto, ha ricostruito ai carabinieri intervenuti subito nel quartiere dopo la segnalazione arrivata alla centrale operativa. Le indagini sono ora in corso per risalire all'identità dei malviventi.