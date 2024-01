Tentate rapine a un automobilista e in farmacia, ma i colpi falliscono: due arresti nel clan De Rosa

Un 22enne e un 29enne sono finiti in carcere in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, indagati per il reato di tentata rapina. Il nuovo provvedimento si inserisce nell'ambito delle indagini condotte dalla squadra mobile di Latina e coordinate dalla Dda di Roma, che hanno portato lo scorso 19 dicembre all'esecuzione di 15 misure cautelari nei confronti di alcuni componenti di un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, crack e hashish. Il gruppo di spaccio era attivo soprattutto nella zona dei palazzi bianchi di viale Kennedy e gli affari erano gestiti dalla famiglia De Rosa.

L'attività investigativa della squadra mobile ha consentito di risalire alle responsabilità dei due giovani indagati, Cesare De Rosa e Leonardo Sciarillo, in merito a due diverse tentate rapine avvenute rispettivamente il 4 e il 14 aprile 2022 a Latina. Nel primo caso i due uomini, a bordo di un'auto, avevano affiancato, all'altezza di Borgo Piave, un furgone condotto da un 28enne intimandogli di fermarsi. Poi cercarono di rapinarlo, rinunciando solo per la presenza di telecamere nella zona. Il 14 aprile il 22enne era entrato invece nella farmacia comunale di viale Kennedy, con il volto travisato e armato di pistola. A causa però dell'inaspettata reazione della commessa e dell'arrivo di una cliente, non era riuscito a impossessarsi del denaro contenuto nel registratore di cassa ed era quindi fuggito a mani vuote a bordo dell'auto condotta dal 29enne che lo aspettava fuori.

In merito a questo procedimento il gip del tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza e ha trasmesso gli atti alla procura di Latina che ha rinnovato la richiesta di misure cautelari emesse dal gip. I due arresti sono stati dunque eseguiti presso le case circondariali di Roma Rebibbia e Viterbo, dove i due sono attualmente detenuti.