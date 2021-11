Tenta di rubare un borsello da un'auto, viene inseguito e fugge abbandonando la refurtiva

Ha cercato di rubare un borsello ma è stato inseguito e bloccato da alcuni cittadini ed è fuggito abbandonando la refurtiva. Tutto è accaduto questa mattina, in via Pisacane, nel centro della città di Latina. Un cittadino straniero in sella a una bici ha notato un furgone aperto con un borsello lasciato incustodito all'interno dell'abitacolo, l'ha afferrato e ha tentato di allontanarsi sempre in bici. Stando alle prime informazioni si trattatava di un mezzo della medicina del lavoro che stava effettuando alcune visite in zona.

La scena del furto è stata notata da un gruppo di lavoratori che si trovavano nella stessa strada e che hanno inseguito l'uomo bloccandolo dopo pochi metri. Il ragazzo a quel punto ha abbandonato il borsello e anche la bicicletta ed è scappato a piedi per le strade del centro. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante.