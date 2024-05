Aggressione a colpi di coltello: è incapace di intendere e volere

E' stato dichiarato incapace di intendere e volere il 46enne che a giugno dello scorso anno aveva aggredito un ragazzo e una ragazza in piazzo Moro a Latina ferendoli. Questa mattina davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Giuseppe Cario si è svolto, su richiesta della difesa, il processo con rito abbreviato condizionato ad una perizia psichiatrica per stabilire le condizioni di Christian Giuffrè, accusato di tentato omicidio e lesioni personali.

L'uomo, che è assistito dall'avvocato Oliviero Sezzi, è attualmente ricoverato presso una struttura sanitaria di sicurezza. Nell'udienza odierna il gup ha preso atti dell'esito della perizia che certifica come Giuffrè sia affetto da schizofrenia e ne ha dichiarato la non imputabilità disponendo una misura di sicurezza adegata a tali condizioni di salute vale a dire la libertà vigilata presso una struttura residenziale terapeutico/riabilitativa. Nel procedimento le due vittime si sono costituite parte civile con l'avvocato Antonio Turri.

Quella sera la ragazza si trovava in piazza Moro all'esterno del locale in cui lavora il fidanzato quando era stata avvicinata dal 46enne che l'aveva aggredita prima verbalmente per poi picchiarla. Il compagno, accortosi di quello che stava accadendo, era intervenuto per difenderla e a quel punto Giuffrè aveva estratto un coltello con cui lo aveva colpito all'addome tanto da rencere necessario il trasporto in ospedale.