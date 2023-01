Faceva propaganda per l'Isis, condannata a cinque anni di carcere per terrorismo

E’ stata condannata a cinque anni e tre mesi di carcere per associazione con finalità di terrorismo internazionale, addestramento e istigazione a commettere delitti di terrorismo Janet Zouabi, la 35enne arrestata a Latina il 18 dicembre 2020 accusata di fare propaganda per l’Isis.

La sentenza è stata emessa dalla Corte d’assise di Roma che ha accolto la richiesta del procuratore aggiunto Sergio Colacicco. Le indagini a carico della donna di origini tunisine erano partite da una segnalazione di un profilo Telegram attivo nella propaganda in favore dell'Isis. Le indicazioni fornite dall'imputata - secondo quanto ricostruito dagli inquirenti - riguardavano utenti di gruppi attivi nel web riconducibili allo Stato islamico a compiere attentati. Non venivano tralasciate modalità di esecuzione delle azioni da compiere ed istruzioni per la realizzazione di ordigni. “Sto seminando terrore intorno al mondo, se non mi senti è perchè sto pensando di fare qualche disastro in giro”: questa una delle centinaia di frasi intercettate che avevano portato il 18 dicembre 2020 al suo arresto da parte degli agenti della Digos di Latina in un appartamento nella zona di viale Nervi a Palazzo di Vetro dove viveva.. Oltre che su Instagram, aveva postato messaggi dal contenuto terroristico sia su Youtube che su WhatsApp e aveva diffuso una serie di video commemorativi di Osama Bin Laden oltre che tutorial relativi per la fabbricazione di ordigni esplosivi, tra cui le bombe al plastico.

La Zouabi viveva a Latina dal 2019 ed erano venuti alla luce alcuni contatti con l’ex Imam del capoluogo pontino. Ieri la condanna di primo grado.