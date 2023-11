Processo al clan: "Roberto Ciarelli mi minacciava via Facebook"

Ancora testimoni dell’accusa nel processo “Puro Sangue Ciarelli” in corso davanti al primo collegio penale del Tribunale di Latina presieduto da Gian Luca Soana. In aula sono state ascoltate alcune persone che lavoravano nei locali della movida del capoluogo pontino per ricostruire una serie di violenze messe in atto da alcuni componenti del clan di Campo Boario.

Sul banco degli imputati ci sono infatti Ferdinando Ciarelli detto ‘Macu’, Matteo Ciaravino, Manuel Agresti, Carmine Ciarelli detto Porchettone, Antoniogiorgio Ciarelli, Ferdinando Furt Ciarelli, il 23enne Ferdinando Ciarelli, Pasquale Ciarelli e Rosaria Di Silvio, moglie di Furt chiamati a rispondere a vario titolo di estorsione, truffa, violenza privata, danneggiamento e lesioni, reati aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolazione mafiosa.

Nell’udienza odierna il pm della Dda Luigia Spinelli ha chiamato tre persone che nel luglio 2020 si occupavano della sicurezza di alcuni locali della zona pub per ricostruire in particolare un episodio agli atti dell’indagine vale a dire le violenze commesse da Roberto Ciarelli che aveva maltrattato e preso a calci il titolare di un locale, episodio che è stato immortalato dalle telecamere esterne del pub. A fronte di alcune dichiarazioni rese all’epoca i tre sono apparsi assai titubanti nel ricostruire i fatti e hanno dichiarato di non avere assistito in prima persona allo scontro ma di essere intervenuti quando la discussione si era conclusa. L’unica a confermare come alcuni componenti della famiglia Ciarelli fossero soliti minacciare è stata una giovane barman che lavorava nel locale il cui proprietario era stato aggredito. “Tu non sai chi sono io, sbrigati schiava” sono alcune delle frasi con le quali Roberto Ciarelli si rivolgeva a lei e poi ha aggiunto che, dopo avere rifiutato le sue avances era stata minacciata con alcuni messaggi attraverso Facebook proprio dopo che lo stesso Ciarelli le aveva detto “Io mi ricordo di te”. Pur non ricordando il titolare dell’account la barista ha precisato che il messaggio faceva riferimento a quell’episodio.

Il processo è stato aggiornato al 26 gennaio quando potrebbe essere ascoltato in video conferenza il pentito Agostino Riccardo.