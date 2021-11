Trasporto pubblico per gli studenti dei borghi: incontro tra le famiglie e Csc

Dopo la petizione presentata da un gruppo di genitori che chiedeva di migliorare il trasporto pubblico locale, ieri è stato organizzato un incontro tra alcuni rappresentanti delle famiglie, la responsabile dell'ufficio Trasporti e i responsabili dell'azienda Csc. Presente anche una delegazione di Lbc, composta dai consiglieri comunali Valeria Campagna, Floriana Coletta e i referenti territoriali Andrea Chimera, Marco Milani e Matteo Damiano.

Al centro dell'incontro il problema relativo agli orari delle fasce scolastiche delle corse dei borghi Sabotino, Montello, Bainsizza e Santa Maria. In sinergia con le forze politiche presenti, le istanze dei cittadini sono state ascoltate con l'obiettivo di migliorare il servizio di trasporto pubblico per gli studenti della città di Latina. "Continuiamo a lavorare con grande attenzione per dare risposte alle esigenze dei residenti nei borghi", hanno commentato gli esponenti di Lbc.