Corruzione in Tribunale, la riserva del gip sui domiciliari per Castriota e Ferraro

Attesa per la decisione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia Natalia Giubilei sulla richiesta di arresti domiciliari presentata dai legali del gip del Tribunale di Latina Giorgia Castriota e del consulente Silvano Ferraro, finiti in carcere giovedì 20 aprile con le accuse di corruzione, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità. Gli avvocati dei due indagati - Giuseppe Valentino e Paolo Zeppieri per la Castriota e Gianluca Tognozzi e Leone Zeppieri per Ferraro - a conclusione degli interrogatori di garanzia hanno depositato una richiesta di revoca della misura cautelare in carcere ma la riserva non è ancora stata sciolta e per ora i due restano detenuti mentre Stefania Vitto si trova agli arresti domiciliari in attesa di essere interrogata.

Il magistrato in servizio presso il Tribunale di Latina e il suo consulente avevano risposto alle domande del gip respingendo l’accusa di corruzione per avere messo in piedi, sostiene il gip di Perugia, “un gruppo ben strutturato che si è mosso con l'obiettivo di conferire incarichi a Ferraro, o comunque ad amici compiacenti, al fine di percepire compensi in procedure relative alla gestione di società con una solidità economico-finanziaria. L’accordo era di riversare una parte dei soldi “a Castriota, che quelle nomine ha favorito ed avallato, in completa violazione di legge ed in esecuzione di un disegno criminoso ben delineato”.