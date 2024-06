Tribunale, ha giurato il nuovo giudice della sezione penale

Un nuovo giudice è arrivato per rafforzare l'organico del Tribunanel di Latina. Si tratta di Roberta Brenda, 36 anni, originaria di Palestrina, al suo primo incarico. Il magistrato è stato assegnato al settore penale dove sarà impegnata come giudice monocratico e come componente del collegio.

La Brenda ha prestato giuramento lunedì mattina prendendo ufficialmente servizio a piazza Buozzi. Il suo arrivo restituisce un pò di ossigeno al settore penale che negli ultimi mesi si è ridotto sensibilmente soprattutto per il trasferimento di alcuni magistrati, situazione che ha determinato una serie di difficoltà nella gestione delle udienze e anche nella composizione dei collegi penali.