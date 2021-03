Trombosi dopo la somministrazione della dose AstraZeneca: 35enne di Latina ricoverata al Goretti

Aveva ricevuto la somministrazione della prima dose di vaccino Astrazeneca e una settimana dopo è stata ricoverata in ospedale per una trombosi. L'episodio è avvenuto a Latina, a una donna di 35 anni, ora ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Medicina d'Urgenza del Goretti. Sul caso c'è al momento il più stretto riserbo.

Dopo la somministrazione la donna aveva accusato alcuni sintomi tipici del vaccino, come febbre, poi improvvisamente, a circa una settimana dall'iniezione ha accusato una cefalea che ha comportato il suo immediato trasferimento in ospedale.