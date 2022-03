Clienti derubati dall'agenzia di viaggi, processo a tre persone accusate di truffa

Prima udienza questa mattina davanti al giudice monocratico del Tribunale di Latina Daniela Puccinelli del processo a carico di tre persone titolari di un’agenzia di viaggi del capoluogo pontino accusate di truffa per essersi appropriate del denaro versato da decine di clienti per i loro viaggi di nozze.

Sul banco degli imputati ci sono Roberto e Alessandro Caetani e Giovanna Caffarotti, coinvolti in un’indagine della Procura della Repubblica di Latina nel 2016 nata dopo la denuncia di uno dei clienti truffati. Secondo l’accusa l’agenzia, che si trovava in via Ezio e che poi ha chiuso i battenti, si sarebbe fatta pagare i viaggi – circa 2mila euro a coppia - senza però organizzare e prenotare realmente strutture ricettive e viaggio. Complessivamente la somma intascata illecitamente ammonta a circa 70mila euro. Messe insieme una serie di denunce analoghe gli investigatori hanno chiuso il cerchio e chiesto il rinvio a giudizio dei tre, assistiti dall’avvocato Giampiero Cevrain.

Questa mattina la prima udienza nel corso della quale si sono costituite parte civile una quarantina di persone. Poi il processo è stato aggiornato al’8 luglio prossimo.