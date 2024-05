False fatturazioni per centinaia di migliaia di euro mentre era agli arresti domiciliari

Nonostante fosse agli arresti domiciliari in forza di una condanna definitiva a sei anni, aveva messo in piedi alcune società intestate a prestanome grazie alle quali emetteva false fatture per centinaia di migliaia di euro.

Due giorni fa nei confronti del 48enne di Latina Raffaele Russo è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a conclusione di un’indagine del pubblico ministero Giuseppe Miliano e condotta dal Comando provinciale della Guardia di finanza: le accuse sono quelle di truffa aggravata e trasferimento fraudolento di valori. Nell’inchiesta sono state iscritte nel registro degli indagati anche tre donne prestanome delle società.

Gli accertamenti eseguiti dalle Fiamme gialle hanno accertato che dal 2019 al 2023 Russo – già coinvolto in passato nell’operazione “Home Banking” per la quale è stato condannato – utilizzando quattro società di consulenza imprenditoriale e gestionale, di cui era titolare di fatto, il 48enne ha emesso false fatture per operazioni inesistenti nei confronti di persone ignare di tutto. Tra il 2019 e il 2020 sono state fatturate operazioni per oltre 675mila euro, poi nei tre anni successivi le false fatturazioni ammontano oltre 320mila euro. Operazioni attraverso le quali avrebbe truffato l’Agenzia delle Entrate e ottenuto anche contributi Covid per circa 40mila euro. Il tutto utilizzando prestanome anche per il telefono cellulare attraverso il quale gestiva i suoi affari.

Russo è stato ascoltato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese il quale ha confermato la misura del carcere ma è in attesa che su tale forma di detenzione si pronunci il Tribunale di Sorveglianza essendo Russo già stato riconosciuto incompatibile con il regime carcerario per problemi di natura psichiatrica.