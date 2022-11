"Ci hai urtato la macchina, ora paga". Si fingono poliziotti e truffano un imprenditore

Hanno cercato di estorcere denaro ad un imprenditore con la scusa dello specchietto e spacciandosi per poliziotti: la vittima, fiutata la truffa inizialmente ha cercato di resistere poi ha dovuto consegnare i soldi salvo poi denunciare quanto accaduto.

E’ successo in via Isonzo qualche sera fa quando l’imprenditore, che aveva appena parcheggiato la sua auto sotto casa, è stato avvicinato da due individui che gli fanno notare che nella manovra aveva urtato la loro vettura provocando un lieve danno per il quale chiedono 200 euro. L’uomo non è molto convinto ma i due dicono di essere due poliziotti e mostrano velocemente un tesserino poi quando lui mostra di non voler pagare iniziano a strattonarlo così alla fine non gli rimane che cedere e pagare. Sull’episodio ora indagano i carabinieri ai quali l’imprenditore si è rivolto per denunciare l’accaduto.