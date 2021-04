Ricambi per auto venduti online ma è una truffa: 40enne di Latina denunciato ad Avellino

L'uomo ha riscosso 200 euro per la vendita ma non ha mai consegnato la merce. Identificato dai carabinieri di Lauro

Un 40enne della provincia di Latina, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato ad Avellino dai carabinieri della stazione di Lauro. Le indagini, come riporta Avellino Today, sono iniziate dopo la denuncia di un cittadino del posto che aveva intuito di essere stato truffato.

il pontino, dopo aver venduto online dei ricambi per auto, riscossi i 200 euro che il malcapitato aveva versato con ricarica su carta prepagata, non aveva mai inviato la merce acquistata e si era reso irreperibile. I carabinieri sono riusciti ad identificare il presunto responsabile per il quale è scattata una denuncia in stato di libertà.