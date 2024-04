Tenta di comprare un'auto e chiede un finanziamento ma presenta documenti falsi

Nel mese di febbraio si era presentato in una concessionaria di auto di Frosinone per acquistare un veicolo e aveva chiesto di aprire un finanziamento. Quando gli operatori hanno aperto la pratica, l'acquirente aveva però presentato documenti contraffatti. Il finanziamento non andò a buon fine e fu respinto dall'istituto bancario che doveva emettere il pagamento.

La truffa è stata poi accertata dai carabinieri. I documenti presentati dall'uomoo, un pakistano di 28 anni, in Italia senza fissa dimora, riproducevano infatti i dati anagrafici di un cittadino di 44 anni residente a Latina. I militari della stazione di Latina Scalo lo hanno denunciato in stato di libertà per i reati di tentata truffa e sostituzione di persona.