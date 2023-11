Udienza preliminare Karibu, nuove parti civili contro moglie e suocera di Soumahoro

Nuova udienza preliminare oggi, venerdì 3 novembre, per i sei indagati nell'inchiesta sulla coop Karibu e il consorzio Aid: Marie Therese Mukamitsindo e Liliane Murekatete, moglie e suocera del deputato Aboubakar Soumahoro; Michel Rukundo e Richard Mutangana, cognati del parlamentare oltre a Ghislaine Ada Ndongo e Christine Ndyanabo Koburangiyra, collaboratrici delle coop sono chiamati a rispndere di reati fiscali, mancati versamenti e false fatture. Mentre davanti al palazzo di giustizia il presidio dei lavoratori e i rappresentanti della Uiltucs con il segretario Gianfranco Cartisano, in aula davanti al gup Pierpaolo Bortone gli avvocati Giulio Mastrobattista e Atena Agresti, legali dei lavoratori, che attendono ancora il pagamento di numerosi stipendi hanno depositato altre tre istanze di costituzione di parte civile. La difesa, rappresentata dagli avvocati Lorenzo Borrè e Francesca Roccato, ha invece sollevato eccezioni sull’ammissibilità delle costituzioni dei lavoratori, dei sindacati, del Consorzio Aid e del commissario liquidatore della cooperativa Karibu ritenendo che il risarcimento non sia inerente al reato contestato e che l'elusione fiscale non abbia danneggiato i dipendenti delle due coop.

In aula a rappresentare l'accusa ci sono il Procuratore della Repbblica Giuseppe De Falco e il pubblico ministero Andrea D'Angeli, titolare con il collega Giuseppe Miliano dell'inchiesta. Non ci sono invece Therese Mukamitsindo e Liliane Murekatete: la prima è arrivata in Tribunale soltanto nel priomo pomeriggio per essere interrogata nell'ambito della seconda inchiesta su Karibu, quella che ha portato le due donne agli arresti domiciliari.

A conclusione dell'udienza il gup si è riservato di decidere sulle diverse richieste e ha rinviato al 17 novembre prossimo quando, dopo la comunicazione delle decisioni sulle richieste di costituzione di parte civile, si aprirà la discussione sulle sei richiesta di rinvio a giudizio.