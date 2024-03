Processo Karibu: una valanga di parti civili tra lavoratori, Comuni e Ministero dell'interno

Nuova udienza preliminare questa mattina davanti al gup del Tribunale di Latina Giulia Paolini per Marie Therese Mukamitsindo, dei figli Liliane Murekatete, moglie del deputato ex Verdi-Sinistra Italia, Aboubakar Soumahoro, Michel Rukundo, Aline Mutesi e Richard Mutangana chiamati a rispondere di frode nelle pubbliche forniture, bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e auto-riciclaggio nell'ambito della gestione dei fondi perrichiedenti asilo e di minori non accompagnati nella provincia di Latina. Gestione affidata alla cooperativa Karibu e al Consorzio Aid.

Sul tavolo del giudice sono state depositate nuerosissime richieste di costituzione di parte civile: il sindacato Uiltucs con il segretario Gianfranco Cartisano e 19 lavoratori rappresentati dall'avvocato Giulio Mastrobattista, i Comuni di Latina, Aprilia, Roccasecca, Pontinia, Monte San Biagio e Fondi e ancora il Ministero degli interno attraverso l'Avvocatura dello Stato, il Codacons, il Consorzio Agenzia Inclusione dei Diritti e il commissario liquidatore della Karibu. Non hanno invece presentato istanze le amministrazioni comunali di Cisterna, Roccagorga, Maenza, Priverno, Sezze, Terracina pur essendo enti affidatari di progetti di accoglienza a Karibu e Aid. "I Comuni chiedono un risarcimento - ha sottolineato l'avvocato Mastrobattista - perché è stato leso il diritto all’accoglienza".

Il gup preso atto delle richieste ha concesso un termine alle difese degli imputati, assistiti dagli avvocati Lorenzo Borrè e Francesco Roccato, per consentire loro di esaminare tutte le costituzioni di parte civile e presentare eventualmente eccezioni. Si torna in aula il 22 marzo. L'indagine, condotta dalla Guardia di finanza e coordinata dai sostituti procuratori Andrea D'Angeli e Giuseppe Miliano, ha rilevato a dispetto degli ingenti fondi erogati da Comuni, Regione e Prefettura per progetti di accolglienza numerose criticità nelle strutture gestite dalle cooperative quali sovrannumero di ospiti, alloggi fatiscenti con arredamento inadeguato, condizioni igieniche carenti, derattizzazione e deblattizzazione assenti, riscaldamento assente o comunque non adeguato, insufficienza e scarsa qualità del cibo, presenza di umidità e muffa nelle strutture, carenze del servizio di pulizia dei locali e dei servizi igienici, insufficiente consegna di vestiario e prodotti per l’igiene. Carenze per la quali il 30 ottobre scorso Marie Therese Mukamitsindo e Liliane Murekatete sono finite agli arresti domiciliari mentre nei confronti di Michel Rukundo è stato disposto l'obbligo di dimora.

"Anche oggi abbiamo gridato le difficolta' il disagio dei tanti lavoratori rimasti senza lavoro a causa dei rappresentanti delle coop Karibu e Consorzio AID - commenta Gianfranco Cartisano - le maestranze chiedono attraverso la costituzione di parte civile il risarcimento del danno per essere rimasti senza occupazione dove il lavoro c'era. Le difficoltà occupazionali sono state create da questi imprenditori dell'accoglienza e dell'integrazione i quali hanno usato il denaro pubblico ed i Fondi Sociali Europei per altre finalità, lasciando i lavoratori senza stipendi e senza risposte. Pretendiamo - conclude - verità, giustizia e dignità".