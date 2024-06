E' socialmente pericolosa e vive dei proventi di attività illecite: sorveglianza speciale per Valentina Travali

Misura della sorveglianza speciale per Valentina Travali, ritenuta pericolosa in quanto persona che vive abitualmente con i proventi di attività delittuosa e dedito alla commissione di reati che pongono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica.

Il provvedimento, emesso dalla Sezione misure di prevenzione del Tribunale civile e penale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica di Latina, è stato notificato alla 37enne dai carabinieri del Reparto operativo-Nucleo investigativo di Latina diretti dal tenente colonnello Antonio De Lise.L'attività di indagine ha consentito di dimostrare come la donna, sin da quando era poco più che maggiorenne e quasi senza soluzione di continuità, sia stata una persona dedita ad attività delittuosa quali le estorsioni, le violazioni delle leggi in materia di armi e di stupefacenti. Il provvedimento obbligherà Valentina Travali, per i prossimi 3 anni, a non allontanarsi dal comune di residenza o abituale dimora, a non uscire dalla propria abitazione nell'arco orario compreso tra le 21 e le 6.30. a darsi immediatamente alla ricerca di un lavoro ed a non associarsi a persone che hanno subìto condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione.

La donna, che attualmente è detenuta in carcere, nel corso degli anni è stata coinvolta in numerose inchieste ed ha collezionato alcune condanne nei processi “Alba Pontina” (2 anni e due mesi) e “Status Quo (7 anni e sette mesi in primo grado con rito abbreviato) oltre che in quello per il video nel quale con il sottofondo di una musica rap inneggia alla sua famiglia auspicando la scarcerazione dei fratelli Angelo e Salvatore e conta denaro.