Verde pubblico alle coop, Cirilli rinuncia alla prescrizione: il processo va avanti solo per lui

Non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. Con questa sentenza il Tribunale di Latina presieduto da Gianluca Soana ha chiuso il processo per l’affidamento della manutenzione del verde pubblico di Latina ad alcune cooperative, processo nato da una inchiesta della Procura della Repubblica che risale al 2014.

Sul banco degli imputati, chiamati a rispondere a vario titolo di abuso d’ufficio, turbativa d’asta e frode nelle pubbliche forniture, c’erano dieci persone tra le quali l’ex vice sindaco e assessore all’ambiente Fabrizio Cirilli che ha scelto di rinunciare alla prescrizione – richiesta depositata in aula dal suo avvocato Armando Argano - tanto che il processo proseguirà soltanto per lui.

Per gli altri imputati, gli allora dirigenti del Comune Grazia De Simone e Alfio Gentili, Raffaele Feliciello, i responsabili delle diverse coop Massimo Di Guglielmo della Progetto 2000, Angelo Nicotra della San Benedetto, Dario Campagna della coop il Gabbiano, Maria Edwige Angotta per la Zefiro, Giuseppe Bagnato e Annunziata Bruzzese della coop La Tartaruga, la vicenda processuale si è invece conclusa. A richiedere il non doversi procedere è stato il pubblico ministero Valerio De Luca. Secondo l’accusa nel periodo compreso tra il 2010 e il 2014 l’amministrazione comunale del capoluogo pontino per evitare di bandire una gara a evidenza pubblica aveva utilizzato per la manutenzione delle aree verdi il sistema dell’affidamento diretto frazionando gli incarichi e mantenendoli al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria fissata a 211mila euro.

Ieri il Tribunale ha messo la parola fine per loro e ha disposto lo stralcio della posizione di Cirilli: il processo a suo carico proseguirà il 9 novembre.