La morte di Veronica De Nitto arriva in Parlamento: Trano chiede l'intervento di Di Maio

Il caso di Veronica De Nitto, la 34enne di Latina uccisa a San Francisco il 15 gennaio scorso sulla cui morte non è stata ancora fatta chiarezza è stata oggetto di un intervento del parlamentare pontinoi Raffaele Trano il quale è intervenuto alla Camera per chiedere l'intervento del ministro degli esteri Luigi Di Maio sulla vicenda.

“La nostra connazionale originaria di Latina – sottolinea Trano - è stata barbaramente uccisa nei pressi di San Francisco dove si era trasferita dove vive anche la sorella. E' stata sgozzata in casa sua e l'autore dell'omicidio ha anche cercato di dar fuoco all'appartamento per cancellare le tracce. La polizia americana ha messo una taglia sull'ex fidanzato della vittima, di cui non c'è traccia e che gli inquirenti sospettano si sia rifugiato in Messico”.

Trano ha inoltre fatto sapere di avere appreso che ai familiari della vittima non è giunta alcuna informazione dalle autorità statunitensi e nessun messaggio dalla Farnesina. Al padre della 34enne è stato impedito di recarsi in California per il funerale e gli è stato spedito un ciondolo con le ceneri della figlia. Addirittura dagli Usa non è stata fatta alcuna comunicazione ufficiale del decesso della giovane donna tanto che al Comune di Latina Veronica De Nitto risulta ancora viva.

“La famiglia De Nitto – sottolinea il deputato di , L'Alternativa C'è - ha diritto a verità e giustizia. Il femminicidio di una nostra connazionale non può diventare un femminicidio di serie B solo perché avvenuto all'estero ed è per tutte queste ragioni che ho chiesto che il ministro Di Maio riferisca in aula sulla vicenda, invitandolo sin da ora a dare tutto il necessario sostegno ai familiari della vittima e ad attivarsi affinché un omicidio del genere non resti impunito. Se tutto questo non accadrà – conclude Trano - prenderò ulteriori e più incisive iniziative".