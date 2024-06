Pestaggio in zona pub e agguato armato in viale Nervi, si alza l'attenzione su Latina: vertice in prefettura

Si riaccendono i riflettori sulla sicurezza a Latina, dopo un fine settimana particolarmente critico sotto il profilo delle aggressioni. Il bilancio è di due giovani feriti. Nella notte tra sabato e domenica un 27enne è stato vittima di un agguato consumato sotto i palazzoni di viale Nervi, a pochi passi da casa sua.

Il ragazzo stava rientrando dopo una serata trascorsa con gli amici quando si è ritrovato faccia a faccia con un uomo armato e con il volto coperto, sbucato dal portone dell'edificio, che ha aperto il fuoco. Mentre il 27enne cercava di scappare è stato raggiunto, all'altezza di una coscia, da un colpo di pistola esploso a distanza ravvicinata. Poi l'aggressore si è dileguato nel buio facendo perdere le tracce. Per la vittima è stato necessario un trasferimento in ospedale, dove si trova ancora ricoverata.

Nella stessa serata di sabato un'altra aggressione è avvenuta nella zona pub. In questo caso si è trattato di un pestaggio, il cui bersaglio era un minorenne. A scatenare la violenza una discussione nata per futili motivi, al culmine della quale un ragazzo ha afferrato un coltello e lo ha puntato al fianco del 16enne costringendolo a uscire dal locale in cui si trovava. Una volta all'esterno, il minore è stato colpito e ferito al volto con una bottigliata riportando lesioni al labbro, la frattura del sento nasale e dei denti.

Due episodi violenti su cui indagano rispettivamente polizia e carabinieri ma che, a poco più di un mese dall'episodio dei colpi di arma da fuoco esplosi in via don Morosini, ripropongono in tutta la sua urgenza il problema della sicurezza in città, rendendo necessaria una nuova riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza. “Un ragazzo di 27 anni gambizzato nell’androne della sua abitazione e un 16enne massacrato al viso a colpi di bottiglia sono episodi gravissimi - ha commentato la sindaca di Latina Matilde Celentano - Nel condannare fermamente le due aggressioni, va ristabilita la percezione di sicurezza nella nostra città, messa troppo spesso a dura prova”. La prima cittadina ha immediatamente richiesto un vertice in prefettura, istanza che è stata accolta dal prefetto Maurizio Falco. La riunione del Comitato è in programma già nella giornata di domani, martedì 4 giugno. “Abbiamo aperto da mesi un percorso condiviso con le forze dell’ordine, che ringrazio tutte, per arginare situazioni di criticità diffuse - spiega ancora Celentano - Questi ultimi episodi ci dicono chiaramente che dobbiamo proseguire con il metodo di lavoro già tracciato e alzare l’asticella della vigilanza e del controllo. Ed è di questo che domani dobbiamo parlare in sede di comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica”.