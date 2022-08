Fumo da un appartamento in via Cicerone: era una padella rimasta sul fuoco

Era uscita di casa per recarsi al lavoro ma aveva dimenticato una padella con della carne sul fornello rimasto acceso. Dall'appartamento di via Cicerone,a Latina, ha cominciato così ad uscire del fumo che ha allarmato gli altri residenti del palazzo. Intorno alle 16,45 dunque è stato allertato il numero unico di soccorso 112 e una squadra di vigili del fuoco insieme a una pattuglia del Nor dei carabinieri hanno raggiunto l'abitazione indicata.

Insieme ai vigili del fuoco e ai militari è arrivata anche la proprietaria di casa che ha aperto la porta e ha constatato che il fumo che aveva invaso l'appartamento era dovuto proprio alla padella bruciata rimasta sul fornello acceso. Per fortuna, a parte il fumo che ha invaso tutto l'appartamento, non si è registrato nessun ferito né danni alla struttura.