Via Quarto, l'impresa chiede oltre 7 milioni per la palazzina mai costruita

C’è la palazzina mai costruita di via Quarto al centro della causa civile intentata contro il Comune di Latina da una società riconducibile all’imprenditore Massimo Riccardo che chiede come risarcimento oltre 7 milioni di euro. Questa cifra rappresenta il danno subìto per la mancata realizzazione dell’immobile.

L’istanza chiede che “previo accertamento e declaratoria di responsabilità dell’Ente per aver indotto i medesimi a prestare legittimo affidamento circa l’edificabilità dell’area insistente in Latina il Comune sia condannato al risarcimento dei danni subiti e subendi, quantificati in euro 7.261.445 per la società, in euro 101.211 per il suo legale rappresentante oltre ad altre voci di danno da quantificarsi in corso di causa”. L’amministrazione comunale nel 2014 aveva infatti rilasciato il permesso a costruire poi nel 2016 lo aveva revocato ma ormai era troppo tardi visto che il cantiere era già stato avviato e l’impresa aveva già sottoscritto i contratti di vendita degli appartamenti per il quali alcuni acquirenti avevano versato caparra e acconto. Nel frattempo era anche arrivato l’annullamento del Piano particolareggiato da parte del commissario straordinario Barbato e la palazzina non ha mai visto la luce.

Nell’atto di citazione si parla dei “pregiudizi subiti conseguentemente all’annullamento d’ufficio, rispettivamente: dell’atto di assenso edificatorio inizialmente rilasciato, facendo affidamento sul quale l’impresa ha sottoscritto una serie di contratti preliminari di compravendita, e realizzato opere di fondazione e di contenimento dei terrapieni; dello strumento urbanistico attuativo di riferimento dell’iniziativa edilizia relativo all’ambito territoriale in cui avrebbe dovuto trovare realizzazione il progettato edificio residenziale, Piano particolareggiato parimenti, successivamente al permesso di costruire, ritirato”. Alcuni acquirenti peraltro hanno anche intentato causa contro la società costruttrice per avere indietro quanto versato mentre a gennaio sarà il Comune, rappresentato dall’avvocato Francesco Cavalcanti, a dover affrontare la causa davanti al giudice civile.