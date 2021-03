Video per il clan, arrestata Valentina Travali: ora finisce in carcere

E' finita in carcere Valentina Travali, 34 anni, sorella di Angelo e Salvatore e componente del clan travolto dall'ultima inchiesta Reset coordinata dalla Dda di Roma. Il personale della squadra mobile di Latina, sezione criminalità organizzata, ha dato esecuzione questa mattina, 11 marzo, a un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare su richiesta dei magistrati della Direzione distrettuale antimafia.

La donna dallo scorso 17 febbraio si trovava infatti agli arresti domiciliari nell'ambito dell'operazione Reset in cui erano stati arrestati altri 18 componenti dell'organizzazione. Il nuovo provvedimento a carico della Travali fa seguito alla pubblicazione del video in cui un gruppo di giovanissimi, sulle note di un testo rap, inneggiava in maniera esplicita al clan citando espressamente i fratelli della donna, Angelo e Salvatore, chiamati con i loro soprannomi, Palletta e Bula. Nel video i ragazzi, in gran parte minorenni, si vantavano di far parte di una gang del quartiere che fa capo ai palazzoni della Q4, maneggiavano un grande quantità di denaro e parlavano di rapine mimando il gesto della pistola.

Nei primi fotogrammi compare proprio Valentina Travali, chiaramente riconoscibile mentre conta i soldi. Come accertato dagli investigatori le riprese sono state effettuate nell'abitazione dell'indagata tra il 23 e il 25 febbraio, quando la donna era già ai domiciliari e dunque in violazione delle obblighi imposti dalla misura cautelare avendo comunicato con almeno cinque persone entrate all'interno della sua abitazione, in cui i poliziotti avevano anche rinvenuto e sequestrato una penna pistola calibro 22 con un bossolo all'interno ed un centinaio di altre cartucce di vario calibro. Un'arma priva di matricola e punzioni di collaudo, in buone condizioni e perfettamente funzionante, classificata secondo la normativa come arma clandestina.

Questa mattina, nel corso della perquisizione nell'appartamento della 34enne, sono stati inoltre scoperti 5 grammi di cocaina e altri 50 grammi di sostanza taglio da taglio, debitamente sottoposti a sequestro.