Guerra, un mezzo dei vigili del fuoco di Latina in viaggio per l'Ucraina

Anche i vigili del fuoco di Latina partecipano alle missioni umanitarie in Ucraina dove è in corso da quasi due mesi una guerra.

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, nell’ambito della missione umanitaria in Ucraina, ha autorizzato il trasferimento di alcuni mezzi nel territorio di detta nazione.

Giovedì scorso, 14 aprile, il Comando di Latina, ha provveduto all’invio di un proprio Automezzo APS (autopompa serbatoio) presso la Direzione Regionale dell’Emilia Romagna che è il punto di raccolta per il successivo trasporto su ferrovia.

Tale automezzo, con serbatoio di acqua da 4mila litri, completo di attrezzature antincendio è stato preparato ed inviato per fronteggiare gli scenari d’incendio connessi con l’emergenza bellica in atto in Ucraina.