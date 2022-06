Dislocazione del personale, vigili del fuoco in stato di agitazione

Stato di agitazione del personale del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Latina. A dichiararlo i segretari provinciali di Uilpa Fausto Filippi, per il Conapo Giuseppe Murolo e per la Confsal Colandrea a causa di un ordine del giorno emanato dal dirigente con il quale, scrivono, “si va a distogliere ulteriore personale operativo per assegnargli mansioni d’ufficio al magazzino di Latina prelevandolo dalla sede di Gaeta e per il Capo sede di Terracina prelevandolo dalla stessa. Tutto ciò nonostante le scriventi sigle sindacali abbiano più volte rappresentato la grave carenza di personale che comporterebbe, tra le varie problematiche, la sistematica abolizione dell’autobotte in un turno della sede di Gaeta attualmente già in sofferenza per le sole 10 unità presenti e che si ridurrebbe a 9, laddove ne sarebbero previste 11. Ci teniamo a sottolineare – proseguono i sindacati - come da qualche anno la sede di Gaeta sia stata riclassificata “SD4” proprio per garantire il mezzo di supporto viste le note distanze chilometriche che la separano dalla sede centrale di Latina dove è presente l’unica autobotte del Comando. Si è evidenziato inoltre, quanto da diverso tempo a questa parte accade, ovvero che le sedi di Castelforte ed Aprilia vengano declassate a squadra ridotta. La risposta del dirigente denota al contrario una non carenza di personale vigile permanente operativo, cosa al quanto paradossale”.

I sindacati ricordano di avere proposto un’ottimizzazione delle risorse, evitando di distogliere il personale operativo dal soccorso tecnico urgente, ma invano. Così hanno deciso di interrompere le relazioni sindacali con il dirigente, in attesa di discutere successivamente la vertenza in sedi istituzionali superiori al Comando, chiedendo il congelamento del provvedimento emanato.