Dal Piemonte a Latina violando la zona arancione per vendere le foto di Maradona: multa da 400 euro

Erano arrivati dal Piemonte, una regione in piena zona arancione e con limitazioni alla circolazione e agli spostamenti, e hanno percorso in lungo e in largo le vie dello shopping della città di Latina chiedendo insistentemente ai passanti di acquistare foto di Maradona. Due giovani, poco più che 20enni ma con diversi precedenti penali alle spalle, sono stati notati dai commercianti del centro e segnalati alle forze dell'ordine in quanto particolarmente molesti.

I poliziotti li hanno quindi fermati e condotti negli uffici della questura per procedere all'identificazione. Terminate le formalità di rito, per entrambi è scattata una sanzione amministrativa di 400 euro perché provenienti da una regione da cui sono vietati gli spostamenti, contravvenendo a quanto previsto dall’ultimo Dpcm. del 3 novembre scorso in materia di contrasto e contenimento del covid. Per entrambi il questore ha inoltre applicato la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di fare ritorno nel comune di Latina per i prossimi tre anni.