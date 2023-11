Violenza sulle donne, una denuncia al giorno dall'inizio del 2023

Dall'inizio del 2023 una denuncia al giorno da parte di donne, per maltrattamenti, abusi o stalking. E' quanto emerso nel corso dell'incontro "Questo non è amore, dalle parole del questore Raffaele Gargiulo. Ieri, 21 novembre, il primo degli eventi in programma nell'ambito della campagna permanente della polizia di Stato contro la violenza di genere che si è tenuto all'istituto Einaudi- Mattei di Latina.

Nell'auditorium dell'istituto, alla presenza del questore e della dirigente della squadra volante Anna Tocci, del prefetto Maurizio Falco, della presidente del Centro donna Lilith Francesca Innocenti, della garante per l'infanzia Monica Sansoni e della psicologa Gabriella Marano, si è affrontato con gli studenti il tema della violenza di genere, a partire dall'uccisione della giovane Giulia Cecchettin ma ricordando anche le vittime della provincia pontina, come Martina e Alessia Capasso, uccise dal padre a Cisterna nel 2018.

Nel corso dell'incontro si è partiti dunque dalle storie ma anche dai numeri drammatici, ricordati dal questore: l'anno non è ancora finito ma dall'inizio del 2023 c'è più di un caso di violenza al giorno che viene denunciato. Da qui dunque si apre la strada per orientare le giovani generazioni a una maggiore consapevolezza del problema e soprattutto, come sottolineato dalla dirigente della questura Anna Tocci, a uscire a trovare il coraggio di denunciare ogni forma di abuso e di violenza e chiedere aiuto.