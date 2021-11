Un video diffuso al livello nazionale dall'Arma dei carabinieri nell'ambito della campagna di contrasto alla violenza di genere. Il capitano Mariantonia Secconi, al comando della sezione "Atti persecutori" spiega come riconoscere la violenza, non solo fisica ma anche psicologica, e cosa fare per uscirne, a chi rivolgersi, quali sono i percorsi di assistenza e le strade da percorrere.