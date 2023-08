Contrasto alla violenza di genere, Valore donna: "Il Comune coinvolga tutte le associazioni"

L'amministrazione comunale di Latina apre il dialogo per il rinnovo della convenzione per lo svolgimento di servizi e interventi a contrasto della violenza di genere con il Centro Donna Lilith, le cui responsabili incontreranno la sindaca e l’assessore ai Servizi sociali il prossimo martedì. L'associazione Valore donna chiede però che il Comune estenda l'invito a tutte le associazioni presenti sul territorio, concedendo anche agli altri la possibilità di partecipare all’incontro.

"Siamo certamente felici che l’amministrazione abbia inserito tra le sue priorità il tema della violenza di genere, un fenomeno odioso, strutturale, pervasivo e ampiamente diffuso al di là delle differenze sociali, a cui spesso le donne non sanno o non riescono a reagire - spiega la presidente di Valore donna Valentina Pappacena - Eppure, vorremo ricordare che sono diverse le associazioni che si occupano di questa problematica sul nostro territorio, che si battono ogni giorno e che dovrebbero avere la possibilità di partecipare al prossimo incontroper il rinnovo della convenzione. Per contrastare ed eliminare il fenomeno della violenza di genere è necessario educare le future generazioni al rispetto, al dialogo, alla comprensione, evitando atteggiamenti prevaricatori che la cronaca, purtroppo, troppo spesso continua a documentare. Un percorso che deve essere inclusivo e non esclusivo, che non dovrebbe fare “figli e figliastri”, bensì coinvolgere tutte le realtà presenti in città, al fine di far crescere la sensibilizzazione nei confronti del problema, in particolare tra i giovani e nel mondo della scuola".