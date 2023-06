Abusi sessuali su una bimba, 58enne condannato a sei anni di carcere

Sei anni di carcere. Questa la condanna inflitta al 68enne finito agli arresti domiciliari a settembre 2022 con l’accusa di abusi sessuali su una bambina di 6 anni.

L’uomo ieri mattina è comparso davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Giuseppe Cario per essere giudicato con rito abbreviato e usufruire dello sconto di un terzo della pena. Secondo l'accusa, basata sul racconto della piccola vittima ascoltata anche in audizione protetta dal magistrato, ad aprile 2022 l'uomo aveva avvinato la bambina che si trovava davanti ad un negozio del paese dove vive in attesa della mamma che era entrata all'interno per alcuni acquisti, l'aveva presa da parte e palpeggiata, poi si era allontanato. La bimba aveva riferito l'accaduto alla madre che aveva immediatamente presentato una denuncia così, dopo una serie di verifiche, il 68enne era stato raggiunto da una ordinanza di custodia cautelare che lo aveva posto agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima.

Ieri mattina l’udienza preliminare nel corso della quale i genitori della bambina si sono costituiti parte civile con l’avvocato Maurizio Meconi. Il pubblico ministero Simona Gentile ha chiesto una condanna a 8 anni di reclusione, pena che il giudice Giuseppe Cario, a conclusione della camera di consiglio, ha ridotto a 6 anni Per l’uomo resta confermata la misura degli arresti domiciliari.