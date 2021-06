Violenza sessuale su una bambina di 12 anni, chieste condanne da otto anni a quattro anni e otto mesi

Pesanti richiesta di condanna per tre cittadini di nazionalità indiana accusati di violenza sessuale ai danni di una bambina di 12 anni loro connazionale.

Ieri mattina davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Giorgia Castriota sono comparsi S.L., 37 anni, S.T., 41 anni e S.G. di 37 anni, tutti detenuti e chiamati a rispondere di fatti accaduti in una cittadina del sud pontino nel marzo e aprile dello scorso anno. In quel periodo i tre erano ospiti presso l’abitazione di alcuni connazionali e secondo l’accusa S.L. avrebbe costretto la bambina ad un rapporto sessuale completo all’interno dell’abitazione familiare mentre i due amici avrebbero consentito all’autore materiale dello stupro di agire indisturbato “vigilando affinchè i familiari della vittima non uscissero dalle proprie stanze e avvisandolo in tal caso con uno squillo sul cellulare”. Oltre a ciò avrebbero costretto la bambina a non riferire nulla minacciandola e consentendo al loro amico di usarle violenza di nuovo.

Ma alla fine la vittima ha raccontato tutto alla madre che ha presentato una denuncia a distanza di qualche mese e il 22 ottobre scorso, alla luce di una serie di accertamenti, per i tre si sono aperte le porte del carcere con l’accusa di violenza sessuale aggravata dall’età della vittima.

Nell’udienza di questa mattina, dove gli imputati (assistiti il primo dall’avvocato Pier Aurelio Ciccutini, gli altri due dall’avvocato Luca Giudetti) vengono giudicati con rito abbreviato il pubblico ministero Antonio Sgarrella ha chiesto una condanna a otto anni di carcere per S.L. e una condanna a quattro anni e otto mesi ciascuno per S.T e S.G. Il gup ha poi rinviato all’udienza del 7 luglio per le repliche e la sentenza.