Abusi sessuali dal bidello, il racconto della vittima al giudice

Ha confermato tutte le accuse nei confronti del bidello la ragazza oggi 16enne che nel 2019 era stata vittima del 65enne impiegato preso una scuola media di Latina accusato di violenza sessuale aggravata.

Questa mattina davanti al giudice per l’udienza preliminare Giuseppe Cario si è svolto l’incidente probatorio nel corso del quale la vittima ha confermato gli abusi sessuali all’interno dell’istituto. Assistita dalla psicoterapeuta che la sta supportando già da tempo e alla presenza dell’avvocato Francesco Manchisi e della madre la ragazza ha raccontato i primi approcci dell’uomo nei suoi confronti, poi il tentativo di baciarla e i palpeggiamenti nel bagno della scuola. Una esperienza della quale l’allora 13enne non aveva avuto il coraggio di parlare neppure con i genitori poi alcuni mesi fa il racconto ai familiari e la denuncia che ha portato il bidello, assistito dagli avvocati Matteo Restante e Daniele Giordano, agli arresti domiciliari. Misura poi revocata ma con l’obbligo di non avvicinarsi all’abitazione della ragazza, oggi 16enne, né alla scuola da lei frequentata.

Nel corso dell’incidente probatorio odierno la giovane, che era in modalità protetta, è apparsa tranquilla e ha fornito al giudice una ricostruzione corrispondente a quanto già contenuto nella sua denuncia.