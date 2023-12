Picchia e violenta la ex convivente, condannato a cinque anni e mezzo

Cinque anni e mezzo di carcere per violenza sessuale e lesioni aggravate sulla sua ex convivente. Questa la sentenza emessa oggi dal primo collegio penale del Tribunale di Latina presieduto da Gian Luca Soana nei confronti di Foster Adinkra, 37enne originario del Ghana, per un fatto che risale al 2 luglio 2019.

Quel giorno l'uomo si era recato a casa della sua ex a Latina e l'aveva costretta a subire un rapporto sessuale contro la sua volontà bloccandole le mani e mordendole un braccio. L'aveva inoltre picchiata colpendola con pugni sia al volto che su tutto il corpo stringendole le mani al collo e provocandole una serie di ecchimosi diffuse su tutto il corpo, escoriazioni sul volto e sul collo, ferite ad entrambi gli occhi che i medici avevano giudicato guaribili in 15 giorni. Nell'udienza odierna il Tribunale ha ascoltato gli ultimi testimoni citati dall'accusa, rappresentata in aula dal pubblico ministero Andrea D'Angeli, alcune assistenti dei servizi sociali che si erano occupati della donna, che nel processo si è costituita parte civile con l'avvocato Alessia Righi.

Il pm a conclusione della sua requisitoria ha chiesto per l'imputato, assistito dall'avvocato Adriana Anzeloni, una condanna a 6 anni di carcere e il Tribunale, a conclusione della camera di consiglio, ha ridotto la pena a cinque anni e mezzo.