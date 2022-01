Violenze sulla figlia minorenne, l'interrogatorio dell'uomo arrestato a Vercelli

Sarà interrogato domani mattina, venerdì 14 gennaio, l’uomo arrestato a Vercelli per maltrattamenti e violenza sessuale commessi nei confronti della figlia minorenne, violenze consumate in una località della provincia di Latina tra il 2018 e il 2020.

L’interrogatorio di garanzia avverrà attraverso un videocollegamento con il carcere piemontese e sarà il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giorgia Castriota, che ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare a condurlo. Ad inchiodare l’uomo la denuncia della ragazza che dopo essere stata in silenzio per alcuni anni ha decisi di raccontare i ripetuti episodi di violenza fisica e psicologica e gli abusi sessuali consumati in almeno due circostanze dal padre che per convincerla a non dire nulla l’ha minacciata di sfregiarla con l’acido.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dal sostituto procuratore Martina Taglione hanno portato all’arresto dell’uomo a Vercelli dove si è trasferito per motivi di lavoro.