Violenza sessuale all'Intermodale: condannato a 9 anni e quattro mesi

E' stato condannato a 9 anni e quattro mesi di carcere Dragos Daniel Marcu, il 30enne di origini romene arrestato il 7 maggio scorso per la violenza sessuale compiuta ai danni di una 16enne nel sito dell'Intermodale di Latina scalo.

Il giovane, già noto alle forze dell'ordine per diversi precedenti, è comparso questa mattina davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Giuseppe Cario assistito dall'avvocato Adriana Anzeloni per rispondere di violenza sessuale aggravata e sequestro di persona. Il processo, proprio su richiesta della difesa, si è svolto con rito abbreviato: il pubblico ministero Valerio De Luca al termine della requisitoria ha chiesto una condanna a 8 anni di reclusione mentre il legale dell'imputato ha chiesto l'assoluzione o in subordine la concessione delle attenuanti e il minimo della pena. la vittima, che si è costituita parte civile, era rappresentata in aula dall'avvocato Giovanni Di Legge.

A conclusione della camera di consiglio il gip ha condannato Dragos ad una pena maggiore rispetto a quella richiesta dall'accusa: 9 anni e quattro mesi di carcere.

La 16enne, ritrovata in stato di choc, aveva raccontato di essere arrivata presso l’edificio in disuso dell’Intermodale con il suo ragazzo di 19 anni a bordo di una minicar. All’interno del sito c’era Marcu, che dopo essersi avvicinato a loro ha prima colpito il ragazzo facendogli perdere i sensi poi ha costretto lei a salire sulla minicar con lui costringendola a guidare per strade che lei non conosceva per poi farla fermare in un luogo appartato e abusare di lei. Nel frattempo il suo ragazzo aveva fatto scattare l'allarme avvisando le forze dell’ordine. Il 30enne era stato rintracciato e arrestato a distanza di pochi giorni in una fabbrica dismessa della zona dove aveva trovato rifugio.