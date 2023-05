Tentata violenza sessuale e rapina: "Ero ubriaco, chiedo scusa"

Ha raccontato di avere agito in preda agli effetti dell’alcol e ha chiesto scusa alla sua vittima il 26enne di nazionalità tunisina arrestato nei giorni scorsi con l’accusa di violenza sessuale e tentata rapina ai danni di una donna del capoluogo pontino.

Il giovane, assistito dall’avvocato Moreno Gullì, è comparso questa mattina davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese per l’udienza di convalida e nel corso dell’interrogatorio ha raccontato il giorno dell’aggressione in via dei Volsci aveva bevuto troppo e non si rendeva conto di quello che faceva. Ha ammesso di avere prima seguito e poi avvicinato e palpeggiato la donna e si è scusato per il suo comportamento poi ha voluto aggiungere di essere tornato indietro per restituirle la borsa che le aveva preso perché non intendeva rapinarla. A conclusione dell’udienza il gip ha convalidato disponendo la custodia cautelare in carcere.

La vittima ha raccontato agli agenti intervenuti sul posto l’aggressione, ricostruzione confermata dalle immagini delle telecamere di sorveglianza posizionata proprio nell'androne del palazzo dove la vittima risiede. I filmati hanno così consentito agli investigatori di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del 26enne straniero, rintracciato e poi arrestato.