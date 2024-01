"Così mi hanno avvicinata e poi hanno abusato di me"

Ha confermato di essere stata violentata da due uomini all'interno di una struttura disabitata la 17enne di Latina che questa mattina è stata ascoltata nel corso di un incidente probatorio in modalità protetta davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giulia Paolini. L'udienza era stata richiesta dal sostituto procuratore Valerio De Luca, titolare del procedimento penale nei confronti di due uomini, entrambi originari del Bangladesh e con regolare permesso di soggiorno, che sono stati iscritti nel registro degli indagati con l'accusa di violenza sessuale aggravata.

La ragazza, assistita dall'avvocato Francesca Roccato, ha ripercorso le fasi di quel pomeriggio del dicembre 2022 quando era uscita per andare ad acquistare materiale scolastico ed era stata avvicinata nei pressi delle autolinee e poi convinta ad andare con loro. Così l'hanno portata in una casa abbandonata e hanno entrambi abusato di lei per poi portarla con loro a mangiare del kebab in un'attività della zona. Nel frattempo i genitori, allarmati perché non la vedevano rientrare a casa, hanno presentato una denuncia ai carabinieri e quando lei è tornata ha raccontato cosa le era successo.

Ieri, in una stanza attigua a quella della Corte di assise appositamente allestita e con il supporto di un psicologo, la 17enne in video collegamento ha confermato ciò che aveva già raccontato ai carabinieri nella denuncia. In aula c'erano anche i genitori mentre i due indagati, assistiti dall'avvocato Massimo Frisetti, non erano presenti. Dopo tale passaggio, necessario per cristallizzare il racconto della vittima, sarà il pubblico ministero a decidere sui prossimi passaggi e sulla eventuale richiesta di rinvio a giudizio per i due stranieri.