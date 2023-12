Ragazza 17enne violentata da due uomini nei pressi delle autolinee

Era uscita per fare degli acquisti ma ha incontrato due uomini che hanno abusato di lei. E' accaduto a Latina, nella zone delle autolinee, ad una ragazza che per qualche ora è rimasto in balìa dei violentatori che però, dopo la denuncia presentata ai carabinieri, sono stati individuati e indagati per violenza sessuale aggravata.

Il fatto risale a dicembre dello scorso anno quando la vittima era uscita per acquistare materiale scolastico: ad un certo punto due uomini, entrambi originari del Bangladesh e in Italia con regolare permesso di soggiorno, l'hanno avvicinata e poi convinta ad andare con loro. Così l'hanno portata in una casa abbandonata e hanno entrambi abusato di lei per poi portarla con loro a mangiare del kebab in un'attività della zona. Nel frattempo i genitori, allarmati perché non la vedevano rientrare a casa, hanno presentato una denunica ai carabinieri e quando lei è tornata ha raccontato cosa le era successo. I particolari da lei forniti agli investigatori e gli ulteriori elementi raccolti come le immagini delle telecamere che la ritraggono con uno dei due uomini mentre mangia, hanno consentito di risalire ai presunti violentatori che sono stati iscritti sul registro degli indagati per violenza sessuale aggravata.

Ma la ragazzina, assistita dall'avvocato Francesca Roccato, il 19 gennaio prossimo sarà ascoltata in sede di incidente probatorio: è stato il pubblico ministero Valerio De Luca, titolare della delicata indagine, a chiedere al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone, di poterla ascoltare per verificare una serie di elementi e ricostruire nel dettaglio quella giornata. L'audizione della 17enne avverrà in modalità protetta con l'assistenza di una psicologa durate la testimonianza e da una stanza attigua a quella della Corte di assise dove saranno il gip, il pm e l'avvocato Massimo Frisetti, difensore dei due indagati. Il colloquio avverrà dunque con il video collegamento.