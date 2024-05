Aveva tentato di violentare una 16enne in strada, condannato a sei anni

E' stato riconosciuto colpevole di violenza sessuale ai danni di una minorenne e condannato a sei anni di carcere un 28enne di nazionalità indiana finito in carcere il 24 dicembre scorso e tuttora detenuto per avere aggredito e palpeggiato una 16enne.

Quel pomeriggio la vittima portava il cane a passeggio in via Amaseno a Latina, e Singh Harpreet, indiano senza fissa dimora, l'aveva aggredita alle spalle e gettata a terra colpendola al volto poi le si era gettato addoso e aveva iniziato a denudarsi. La vittima aveva reagito e si era liberata riuscendo a dare l'allarme così gli agenti della Qestura lo avevano rintracciato e arrestato. reagito ed riuscita a divincolarsi e a dare l'allarme consentendo agli agenti della Questura di rintracciare l'aggressore e arrestarlo. La conferma che fosse lui è arrivata dalla 16enne che lo aveva identifcato come il suo aggressore.

Oggi c'è stato il processo con rito abbreviato, su richiesta del difensore, l'avvocato Giuseppina Tenga, davanti al giudice per l'udienza prelimnare del Tribunale di Latina Giuseppe Cario anche alla presenza della vittima. Il gup, al termine della camera di consiglio, lo ha condannato a sei anni di carcere e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici.