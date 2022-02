Abusi sessuali e maltrattamenti su moglie e figlia, arrestato in casa dai carabinieri

E’ finito in carcere con l’accusa di maltrattamenti e abusi sessuali sia sulla moglie che sulla figlia e dopo l’interrogatorio il giudice ha confermato il provvedimento di custodia cautelare.

F.E., 55 anni, di Latina è stato arrestato giovedì scorso dai carabinieri intervenuti nella abitazione di Latina dove vive con la famiglia su segnalazione dei vicini di casa insospettiti dalle grida provenienti dalla casa.

L’uomo stava percuoteva la moglie 49enne e brandiva un coltello ma nel corso dell’intervento sono emerse altre sconcertanti circostanze che hanno indotto i militari ad arrestarlo con l’accusa non soltanto do maltrattamenti ma anche di violenza sessuale ai danni sia della compagna che della figlia. Questa mattina l’interrogatorio da parte del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese nel corso del quale l’uomo, assistito dall’avvocato Paolo Vanzari, ha risposto alle domande negando gli abusi sessuali e i maltrattamenti e spiegando che il suo atteggiamento violento aveva come obiettivo quello di non farle uscire di casa perché non voleva rimanere solo. La difesa ha chiesto una perizia psichiatrica visto che l’uomo non sta bene e assume psicofarmaci.

Il gup ha però convalidato l’arresto e confermato la custodia cautelare nel carcere di Frosinone.