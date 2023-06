Abusi sessuali sulla nipotina di 8 anni, processo per il nonno 63enne

Dovrà comparire davanti al terzo collegio penale del Tribunale di Latina per rispondere di violenza sessuale aggravata sulla nipotina che all’epoca aveva appena 8 anni un 63enne di Latina.

L’uomo è comparso davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Giuseppe Cario per rispondere di alcuni episodi che risalgono a febbraio dello scorso anno e che erano stati anche oggetto di un incidente probatorio durante il quale la vittima aveva confermato tutte le accuse nei confronti dell’uomo raccontando che lui l'avrebbe costretta a subire atti sessuali contro la sua volontà mentre erano da soli in casa. A far emergere quanto stava accadendo le insegnanti della bambina che, avendo riscontrato un comportamento particolarmente disagiato da parte della piccola avevano segnalato la situazione ai carabinieri. Le indagini coordinate dal procuratore aggiunto Carlo Lasperanza avevano confermato il sospetto, poi era stata la stessa vittima a raccontare durante un’audizione in modalità protetta con il supporto della psicologa gli abusi sessuali subìti.

Nel procedimento penale era finita anche la madre della piccola, 32 anni, figlia dell’imputato, chiamata a rispondere di violazione degli obblighi di assistenza familiare per non essersi presa cura di lei non mandandola regolarmente a scuola, non sottoponendola alle necessarie visite mediche per aiutarla a superare le sue difficoltà psicologiche e fisiche.

Per quanto riguarda il 63enne, il gip lo ha rinviato a giudizio e il processo a suo carico inizierà il 12 dicembre 2024 mentre la madre della piccola ha scelto di patteggiare la pena ed è stata condannata a quattro mesi di reclusone con la sospensione condizionale. La bambina nel frattempo è stata tolta alla sua potestà genitoriale e affidata ad una casa famglia.