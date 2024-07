Abusi sulla figlia minorenne, il padre resta in silenzio

Non ha detto nulla e non ha risposto alle domande del giudice il 55enne di Latina scalo che sabato è finito in carcere con l'accusa di violenza sessuale aggravata.

L'uomo, assistito dall'avvocato Isabella Costantini, è stato sottoposto a interrogatorio di garanzia dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Laura Morselli e ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. All'emissione del provvedimento cautelare si è arrivati dopo un'indagine partita dalla segnalazione del fidanzato della vittima, una 16enne ed è emerso che gli abusi sessuali andavano avanti da circa un anno e si sarebbero consumati tutti all’interno dell’abitazione della famiglia a Latina scalo. Il padre l’avrebbe costretta in diverse occasioni a fare e subire atti sessuali come ha confermato la ragazza, ascoltata in più occasioni in modalità protetta. Così, una volta raccolti gli elementi necessari i carabinieri della locale stazione hanno proceduto all'arresto dell'uomo con l'accusa di violenza sessuale aggravata.

Ieri l'interrogatorio che è durato pochi minuti visto che il 55enne ha deciso di rimanere in silenzio, giusto il tempo per il gip di convalidare il fermo. La difesa ha chiesto la revoca del provvedimento ma il giudice si e riservato di decidere e per ora resta in carcere.