Violentata e picchiata dal compagno ma in aula dice: "Era un rapporto consenziente"

Ha ritirato la querela per violenza sessuale nei confronti del compagno durante la sua testimonianza in aula la ragazza italiana compagna del 22enne egiziano Dahy Ehab Mahrous Abouelela, che a giugno scorso era riuscito a evadere dal carcere di Latina dove era detenuto oltre che per rapina e spaccio, anche per violenza sessuale e lesioni ai danni della sua compagna. A distanza di 48 ore era poi stato rintraccaiato a Roma Termini e riportato in cella.

La vittima è stata ascoltata dal primo collegio penale del Tribunale di Latina presieduto da Gian Luca Soana e rispondendo alle domande del pubblico ministero Marco Giancristofaro ha praticamente ritrattato parte delle accuse nei confronti dell'imputato. La 25enne italiana ha infatti dichiarato che quel giorno tra loro quel giornotra lei e Abouelela c’era stato un rapporto sessuale consenziente e che non si era tratto di un atto di forza da parte di lui e ha aggiunto di voler rimettere la querela per il bene del figlio piccolo. Confermate invece le accuse per le botte successive a quel rapporto: la vittima infatti, che non si è costituita parte civile, era stata picchiata violentemente dall'egiziano ed era stata costretta a scappare dalla loro abitazione e rifugiarsi in casa di una vicina. Poi aveva presentato una denuncia contro il compagno sia per le lesioni che per la violenza sessual, quest'ultima ritrattata ieri.

Il processo è stato aggiornato al 24 novembre prossimo quando saranno ascoltati altri testi dell’accusa.