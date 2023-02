Violenza sessuale sulle pazienti minorenni, condanna confermata per il radiologo

Condanna confermata per Roberto De Vita, il 59enne radiologo della Asl di Latina accusato di violenza sessuale aggravata ai danni di alcune pazienti minorenni oltre che di esercizio abusivo della professione. La terza sezione penale della Corte di appello di Roma ha confermato la pena di quattro anni e due mesi di reclusione inflitta all’imputato in primo grado dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma Corrado Cappiello a marzo dello scorso anno nel processo svoltosi con rito abbreviato.

L’uomo era stato denunciato da una paziente minorenne alla quale aveva chiesto di spogliarsi nel corso di una radiografia nell’ambulatorio di piazza Celli per poi palpeggiarla. Le indagini, sulla base del racconto della vittima, avevano consentito di scoprire che l’operatore sanitario aveva filmato a loro insaputa molte ragazze durante le visite: le immagini erano contenute nel suo cellulare, sequestrato dagli investigatori della Questura. L’uomo, assistito dagli avvocati Laura Bove e Luca Giudetti, era stato condannato anche all’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, all’interdizione dalla professione per due anni e otto mesi, all’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni pubbliche frequentate prevalentemente da minori.

La difesa aveva impugnato il verdetto ma la Corte di appello ha confermato del tutto la sentenza e condannato l’imputato anche a pagare le spese di giudizio alle parti civili che si sono costituite: la Asl di Latina e sette vittime assistite dagli avvocati Maria Belli, Gigliola Turrini, Daniele La Salvia e Maria Antonietta Cestra. I giudici di secondo grado hanno accolto la richiesta della revoca degli arresti domiciliari.

