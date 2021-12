Guardia di finanza, il comandante regionale Virgilio Pomponi in visita a Latina

Nella mattinata di oggi, 15 dicembre, il comando provinciale della guardia di finanza di Latina ha ricevuto la visita del comandante regionale del Lazio, generale di divisione Virgilio Pomponi, che è stato accolto dal comandante provinciale Umberto M. Palma.

L’ufficiale generale ha incontrato una rappresentanza delle Fiamme Gialle, degli organi della rappresentanza militare nonché dei finanzieri in congedo appartenenti all’Associazione nazionale finanzieri d’Italia sezione di Latina, formulando a tutti i suoi migliori auguri di Natale. Nel corso della vista, il generale Virgilio Pomponi ha incontrato anche il prefetto Maurizio Falco, il questore Michele Spina e il comandante dell'Arma di Latina Lorenzo D’Aloia, invitati, per l’occasione, a Palazzo M per un breve incontro che ha permesso di fare il punto sulla collaborazione istituzionale sul territorio pontino. Infine il comandante Pomponi ha rinnovato a tutte le autorità intervenute la massima disponibilità del Corpo a svolgere una sinergica attività di contrasto all'illegalità.