Visita del comandante Raffaele Covetti in provincia: encomi ai militari per l'operazione Black out

Nella giornata di oggi, mercoledì 4 ottobre, il generale di brigata Raffaele Covetti, comandante dei carabinieri per la Tutela della Salute che si è insediato a Roma il 12 settembre scorso, si è recato al Nucleo antisofisticazioni e sanità di Latina per il suo primo giro di visite ai 38 Nas dislocati su tutto il territorio nazionale. L'alto ufficiale ha incontrato tutti i militari del Nucleo pontino, guidati dal maggiore Felice Egidio, e ha esaminato insieme a loro l’attività operativa svolta, congratulandosi per gli obiettivi istituzionali finora raggiunti e pianificando nuove strategie operative da attuare nelle prossime attività di controllo.

Il generale Covetti si è poi intrattenuto a colloquio con ciascun militare e ha voluto personalmente consegnare la ricompensa dell’Encomio semplice del comando di corpo al personale che si è distinto nell’ultima importante operazione denominata “Black out”, che ha visto il Nas impegnato in articolate indagini scaturite dal decesso di un operario in un cantiere edile di Sonnino. L'uomo era rimasto folgorato a seguito di una scarica elettrica per aver urtato accidentalmente cavi ad alta tensione e i militari hanno accertato gravi condotte relative alle omissioni nella predisposizione di misure antinfortunistiche, allo spostamento della vittima al di fuori dell’area del cantiere nel tentativo di simulare un incidente stradale e al doloso ritardo nell’attivare i soccorsi.

Nel corso della sua visita in città, il generale Covetti ha inoltre preso contatti con il procuratore capo Giuseppe De Falco e ha successivamente incontrato il prefetto Maurizio Falco, alla presenza del comandante provinciale dell’Arma Christian Angelillo. Fra le autorità è stata rinnovata la sinergia istituzionale e lo stretto coordinamento tra forze di polizia. Nell’occasione, ha ricevuto il plauso delle autorità politico-amministrative, per le numerose attività poste in essere dai militari del Nas di Latina, che nel corso degli ultimi anni hanno raggiunto risultati di rilievo e di forte risonanza mediatica.