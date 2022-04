Il comandante della legione carabinieri Lazio Antonio De Vita in visita al comando provinciale

Il generale di divisione Antonio De Vita, comandante della legione carabinieri Lazio si è recato in visita al comando provinciale di Latina per portare i propri auguri in vista delle imminenti festività pasquali.

L’alto ufficiale è stato a Latina è stato ricevuto dal comandante provinciale, colonnello Lorenzo D’Aloia e dalle varie componenti dell’Arma provinciale e dei reparti speciali, dall’Ance dai delegati della rappresentanza militare.

Il generale, nel breve momento d’incontro, ha ringraziato il personale per l’impegno profuso nel quotidiano servizio istituzionale esortandolo a proseguire l’attività con la vicinanza e l’assistenza a tutti i cittadini.